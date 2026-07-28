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Платные услуги в первом полугодии 2026-го обошлись воронежцам в 107 млрд рублей

За первое полугодие 2026-го жителям Воронежской области оказали платные услуги на общую сумму 107,4 млрд руб. Показатель превышает прошлогодний на 2,3%. Наибольший удельный вес занимали коммунальные услуги, доля которых в совокупном объеме платных услуг составила 32,1%. Об этом 28 июля рассказали в Воронежстате.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Другие доли в общей структуре расходов распределились следующим образом:

  • телекоммуникационные услуги — 11,3%;
  • транспортные услуги — 10,9%;
  • медицинские услуги — 7%;
  • жилищные услуги — 6,8%;
  • услуги системы образования — 5,7%.

Бытовых услуг в период с января по июнь 2026-го жителям Воронежской области оказали на 18,6 млрд руб., что на 2,8% превышает уровень 2025 года. В общем объеме их доля составила 17,3%.

Накануне «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что с января по май 2026 года оборот розничной торговли в Воронежской области оказался на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2025-го. С таким показателем регион занял первое место в Черноземье и 18-е — в общероссийском рейтинге динамики розничной торговли в субъектах РФ. На каждого воронежца в обороте в среднем приходилось 190,7 тыс. руб.

Денис Данилов