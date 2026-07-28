Уборка яровых зерновых началась в Саратовской области

Уборочная компания стартовала в Саратовской области. Аграрии собирают урожай яровых зерновых культур, сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Первыми к уборке яровой пшеницы приступили предприятия Перелюбского района. На данный момент здесь намололи 200 т. зерна Урожайность составила 20 ц/га.

Также в регионе намололи 2 тыс. тонн ярового ячменя, средняя урожайность — 14,6 ц/га. Первыми начали аграрии Пугачевского района. На данный момент кампания проходит в Дергачевском, Краснокутском и Федоровском районах.

Урожай озимых зерновых культур собрали более чем с половины площадей, уже намололи. Количество озимой пшеницы составило 54,9%, ржи — 44,4%. Власти подсчитали, что валовой сбор составил 1,882 млн т. Среднюю урожайность оценили в 30,8 ц/га.

Быстрее остальных проходит уборка в Энгельсском, Ровенском, Питерском, Федоровском и Дергачевском районах. На перечисленных территориях собрали больше 50% урожая. Больше всего зерна на данный момент намололи в Энгельсском районе (172 тыс. т). В еще семи муниципалитетах произвели свыше 100 тыс. т.

Дарья Васенина