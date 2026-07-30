В «Байкал Сервисе» назвали основные тенденции на рынке доставки товаров в маркетплейсы

По словам руководителя направления доставки в маркетплейсы ООО «Байкал-Сервис ТК» Валерия Никулина, актуальной тенденцией среди продавцов стало увеличение востребованности продажи товаров через маркетплейсы с доставкой со склада продавца напрямую конечному покупателю без использования складов хранения и логистики онлайн-площадок.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «БАЙКАЛ-СЕРВИС ТК» Фото: пресс-служба ООО «БАЙКАЛ-СЕРВИС ТК»

Так во втором квартале 2026 года компания зафиксировала почти двукратный рост количества перевозок по схеме (DBS, RealFBS) относительно показателей первого квартала.

«Продавцы по-прежнему продают товары на витрине маркетплейса, пользуясь многомиллионной аудиторией, но предпочитают организовывать логистику прямым способом, – отмечает он. – Благодаря широкой филиальной сети «Байкал Сервис» осуществляет такие доставки по всей стране».

В топ категорий отправок клиентов в первом полугодии вошли мебель, товары для дома и сада, отделочные и строительные материалы, автомобильные товары и запчасти. При этом на долю мебели пришлось порядка половины всех перевозок.

«Другой заметный тренд — рост популярности услуги самостоятельного забора груза среди клиентов. Так, во втором квартале прирост доли заказов с самовывозом составил почти 7 %, – сообщает Валерий Никулин. – Самостоятельный забор позволяет сократить расходы, а быстрая выдача груза на складах обеспечивает этой услуге дополнительное удобство в глазах клиентов».

В июне-июле на фоне трудностей с заправкой личных автомобилей наблюдался обратный тренд – клиенты стали реже забирать заказы самостоятельно и чаще выбирать доставку «до двери», в результате чего показатели достигли уровня начала года.

По прогнозам «Байкал Сервиса», после нормализации ситуации с топливом в ближайшей перспективе сохранится тренд на самовывоз груза.

«Одна из особенностей в организации доставки товаров, проданных через онлайн площадки, связана с тем, что маркетплейсы предоставляют подменные номера, а в данных о получателе зачастую указано только имя. При этом транспортные компании обязаны идентифицировать получателя для вручения груза — для этого требуется отправить код на реальный номер телефона либо сверить ФИО получателя, – добавляет Валерий Никулин. – Эту проблему удается решить за счет интеграции или прямой связи с покупателем, а также благодаря имеющейся у продавцов возможности самостоятельно актуализировать контактные данные — либо по собственной инициативе, либо после того, как контакт был уточнен в ходе согласования доставки транспортной компании с покупателем».

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