Суд признал незаконным штраф, выписанный комплексом «Страж» «Новороссийскгоргазу»

В Новороссийске суд отменил штраф в 15 тыс. руб., выписанный автоматическим комплексом «Страж» АО «Новороссийскгоргаз» за блокирование подъезда к контейнерной площадке. Как выяснилось в ходе заседания комитета городской Думы по ЖКХ, спецтехника газовой компании находилась у площадки для обслуживания газовых сетей, а решение суда об отмене постановления было вынесено еще в декабре 2025 года, пишет «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

О ситуации рассказала исполняющая обязанности начальника Контрольно-ревизионного управления Новороссийска Диана Зверева. По ее словам, за первое полугодие специалисты ведомства зафиксировали 3976 нарушений правил благоустройства и санитарного порядка. Административная комиссия рассмотрела 6779 нарушений и вынесла постановления о штрафах на 14,8 млн руб., при этом взыскано было 17 млн руб.

Отдельно депутаты обсудили работу комплексов «Страж», установленных на контейнерных площадках. Один из штрафов на 15 тыс. руб. получил «Новороссийскгоргаз»: система зафиксировала автомобиль предприятия, который, по ее оценке, перекрыл подъезд к мусорным контейнерам.

Предприятие оспорило постановление в суде. Как установил Октябрьский районный суд Новороссийска, автомобиль находился на площадке не для парковки: специалисты обслуживали катодную станцию, а в кузове «Газели» находились генератор и необходимые инструменты. Водитель при этом оставался в машине и мог освободить проезд в случае необходимости. Суд не усмотрел в действиях сотрудников газовой компании состава административного правонарушения и отменил штраф.

Депутат Дмитрий Молодцов заявил, что это не единичная проблема. По его словам, номера автомобилей спецслужб необходимо внести в программу «Стража», чтобы техника, выполняющая производственные задачи, не получала штрафы автоматически.

В КРУ сообщили, что подобной функции у комплекса сейчас нет. При этом, как выяснилось на заседании, ведомство не направляло разработчикам «Стража» предложений о доработке системы. Диана Зверева также призналась, что не знала об отмене штрафа «Новороссийскгоргазу», хотя решение суда было опубликовано в открытом доступе еще 12 декабря 2025 года.

Представитель КРУ предложил газовикам парковать автомобили в других местах. Дмитрий Молодцов возразил, что остановка спецтехники у контейнерных площадок связана с производственной необходимостью. Кроме того, по его словам, перенос контейнерных площадок из защитных зон газовых сетей может создать для города дополнительные проблемы.

Помимо нарушений, связанных с контейнерными площадками, КРУ за полгода выявило 262 случая блокирования доступа к местам накопления отходов и 2500 случаев несанкционированного размещения мусора. Специалисты экологического отдела также 11 раз фиксировали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

Ведомство отчитывается о выполнении примерно половины годовых плановых показателей по выявлению нарушений. В частности, по граффити на фасадах многоквартирных домов показатель выполнен на 55%, по разукомплектованным автомобилям — на 46%.

Оспорить постановление по делу об административном правонарушении можно в течение десяти дней с момента его получения. Жалоба на такое постановление государственной пошлиной не облагается.

Анна Гречко