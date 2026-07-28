Численность избирателей в Саратовской области снизилась почти на 1% за год

Численность избирателей в Саратовской области по состоянию на 1 июля 2026 года составила 1,82 млн человек. Такие данные привела региональная избирательная комиссия.

За год показатель снизился почти на 14 тыс. человек, за полгода — более чем на 7 тыс.

Ранее председатель облизбиркома Ирина Романова сообщила о сокращении числа избирательных участков. В предстоящую кампанию будут работать 47 территориальных комиссий и 1,61 тыс. участков.

Число избирательных участков уменьшилось, в том числе из-за населенных пунктов с малым населением. При трехдневном голосовании возможно выездное голосование, поэтому в малых участках нет необходимости.

В регионе также организуют 34 временных участка в больницах, СИЗО и колониях.

Нина Шевченко