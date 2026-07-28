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В Архангельске начали судить застройщика по делу о хищении 59 млн рублей у дольщиков

В Архангельске началось судебное разбирательство в отношении руководителя компании «Темпо» Игоря Гимбуржевского. Его обвиняют в нарушении законодательства о долевом строительстве при реализации проекта жилого дома на улице Урицкого.

В Архангельске стартовал суд над девелопером, оставившим недостроенный жилой дом

В Архангельске стартовал суд над девелопером, оставившим недостроенный жилой дом

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Архангельске стартовал суд над девелопером, оставившим недостроенный жилой дом

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По версии следствия, с 2021 по 2025 год предприниматель привлек от 11 граждан около 59 млн рублей под видом инвестиций в завершение строительства многоквартирного дома. Полученные средства были направлены на строительные работы, однако реализовать проект до конца не удалось.

Строительство остановилось на этапе возведения третьего этажа. Кроме того, в ходе реализации проекта возникли проблемы с документацией: объект, который планировалось переоборудовать под жилой дом, по документам числился административным зданием.

В результате инвесторы лишились вложенных средств, а в отношении девелопера было возбуждено уголовное дело. Игорь Гимбуржевский полностью признал вину. Максимальное наказание по предъявленному обвинению предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Матвей Николаев

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