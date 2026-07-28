В Кусинском округе под завалами частного дома оказались пять человек

В поселке Магнитка Кусинского округа после обрушения потолка и перекрытий частного дома из-под завалов достали пять человек. Об этом сообщает противопожарная служба Челябинской области.

ЧП произошло поздним вечером 27 июля. В частном доме обрушились потолок и перекрытия на площади 40 кв. м. Рядом с местом оказался один из пожарных, находившийся на выходном. До прибытия коллег он проник в дом, разбив окно. По очереди из-под завалов спасатель достал 63-летнюю хозяйку дома и ее четырех внучек: 11-летнюю девочку, девятилетних двойняшек и ребенка трех лет. Вскоре на место прибыли дежурный пожарный караул и бригада скорой медицинской помощи. Двух девочек с ушибами отправили в районную больницу Кусы. Остальные пострадавшие получили необходимую первую помощь на месте. Обстоятельства происшествия уточняются.

Виталина Ярховска