Производство сельхозпродукции в Кабардино-Балкарии выросло до 19,5 млрд рублей

Объем производства продукции сельского хозяйства в Кабардино-Балкарии в январе—июне 2026 года составил 19,5 млрд руб., что на 1,9% больше в сопоставимых ценах, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Северо-Кавказстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

По данным ведомства, рост обеспечили сельхозпроизводители всех категорий — сельхозорганизации, фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства.

За первое полугодие в республике произведено 59,9 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе, что на 1,8% превышает показатель прошлого года. Производство молока увеличилось на 3,2%, до 261,3 тыс. т, яиц — на 2,5%, до 109 млн штук.

Вместе с тем численность поголовья сельскохозяйственных животных сократилась. По состоянию на 1 июля в хозяйствах всех категорий насчитывалось 271 тыс. голов крупного рогатого скота против 279,2 тыс. годом ранее. Поголовье коров уменьшилось до 138,5 тыс. голов с 141,6 тыс., овец и коз — до 420,7 тыс. с 443,8 тыс., птицы — до 4,9 млн с 5,2 млн голов. Численность свиней составила 1,9 тыс. голов.

Основная часть поголовья крупного рогатого скота по-прежнему сосредоточена в хозяйствах населения, на которые приходится 72,5% общего количества животных. Доля личных хозяйств также составляет 99,2% поголовья свиней, 47,3% овец и коз и 36,3% птицы.

В сельскохозяйственных организациях надой молока на одну корову за первое полугодие сохранился на уровне прошлого года и составил 3,4 тыс. кг. При этом средняя яйценоскость кур-несушек снизилась со 103 до 98 яиц.

Валерий Климов