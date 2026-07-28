Под Астраханью сотрудники ДПС остановили иномарку с незаконным грузом

В Енотаевском районе Астраханской области сотрудники ДПС обнаружили в автомобиле более 800 кг раков без разрешительных документов. По факту незаконной перевозки водных биоресурсов проводится проверка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астраханской области изъяли 800 кг раков без документов

Фото: ГАИ Астраханской области В Астраханской области изъяли 800 кг раков без документов

Фото: ГАИ Астраханской области

Иномарку остановили инспекторы Отдельного специального батальона ГИБДД УМВД по Астраханской области. За рулем находился местный житель 1982 года рождения. При досмотре багажника правоохранители обнаружили 32 картонные коробки с живыми раками общим весом 801,6 кг. Документы на груз у водителя отсутствовали.

Мужчина пояснил, что согласился на подработку от двух незнакомцев для доставки коробок в одно из сел. По словам водителя, заказчики обещали сопровождать его, но исчезли по пути следования.

Выловленные раки были выпущены обратно в естественную среду обитания для сохранения биоресурсов региона.

Марина Окорокова