Astoria Grande будет отправляться из Антальи вместо Сочи

Судовладелец круизного лайнера Astoria Grande изменил маршрут ближайшего круиза и временно перенес порт отправления и прибытия судна из Сочи в Анталью. Об изменениях сообщили на официальном сайте проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Основанием для корректировки программы стали предупреждения российских морских властей о временном признании небезопасным плавания в восточной части Черного моря. После получения этих уведомлений судовладелец и оператор приняли решение изменить маршрут круиза, который должен пройти с 1 по 8 августа 2026 года.

Изначально программа предусматривала выход лайнера из Сочи с заходами в Стамбул, Амасру, Самсун и Трабзон и последующим возвращением в Сочи. После внесения изменений отправление состоится из Антальи. Судно посетит остров Бозджаада, Стамбул, Афон, Бодрум и Мармарис, после чего вернется в Анталью.

Для пассажиров, которых затронули изменения, предусмотрели компенсацию дополнительных расходов. Также им предоставят специальный бортовой депозит и организуют трансфер между аэропортом и морским портом Антальи. Помимо этого, пассажиры смогут перенести поездку на другие даты либо оформить полный возврат стоимости тура.

В сообщении компании отмечается, что сведения о дальнейшей программе круизов в текущем сезоне опубликуют на официальном сайте не позднее 1 августа.

Мария Удовик