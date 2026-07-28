Astoria Grande будет отправляться из Антальи вместо Сочи
Судовладелец круизного лайнера Astoria Grande изменил маршрут ближайшего круиза и временно перенес порт отправления и прибытия судна из Сочи в Анталью. Об изменениях сообщили на официальном сайте проекта.
Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ
Основанием для корректировки программы стали предупреждения российских морских властей о временном признании небезопасным плавания в восточной части Черного моря. После получения этих уведомлений судовладелец и оператор приняли решение изменить маршрут круиза, который должен пройти с 1 по 8 августа 2026 года.
Изначально программа предусматривала выход лайнера из Сочи с заходами в Стамбул, Амасру, Самсун и Трабзон и последующим возвращением в Сочи. После внесения изменений отправление состоится из Антальи. Судно посетит остров Бозджаада, Стамбул, Афон, Бодрум и Мармарис, после чего вернется в Анталью.
Для пассажиров, которых затронули изменения, предусмотрели компенсацию дополнительных расходов. Также им предоставят специальный бортовой депозит и организуют трансфер между аэропортом и морским портом Антальи. Помимо этого, пассажиры смогут перенести поездку на другие даты либо оформить полный возврат стоимости тура.
В сообщении компании отмечается, что сведения о дальнейшей программе круизов в текущем сезоне опубликуют на официальном сайте не позднее 1 августа.