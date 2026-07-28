В Сочинском нацпарке ураган повалил более 100 деревьев

Шквалистый ветер повредил лесной массив в Верхне-Сочинском участковом лесничестве Сочинского национального парка. По данным пресс-службы особо охраняемой природной территории, стихия затронула участок площадью более трех гектаров. Повреждения получили свыше 100 деревьев ценных пород, включая дуб, бук и граб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для ликвидации последствий ураганного ветра организовали совместную работу государственных инспекторов Сочинского национального парка, сотрудников МЧС и специалистов энергетических служб. В ходе работ они расчистили от поваленных деревьев автодорогу общего пользования и восстановили поврежденные линии электропередачи.

В национальном парке сообщили, что следующим этапом станет экологическое восстановление пострадавшей территории. К этой работе планируют привлечь научных сотрудников, которые определят дальнейшие меры по восстановлению лесного массива и оценят последствия стихии для природного комплекса.

Старший государственный инспектор Верхне-Сочинского участкового лесничества Роман Долматов сообщил, что восстановительные мероприятия будут проводить с участием специалистов научного блока.

В пресс-службе Сочинского национального парка также напомнили, что вывоз поваленных деревьев и ветвей с территории особо охраняемой природной территории без специального разрешения запрещен. Такие действия являются нарушением законодательства и могут повлечь уголовную ответственность.

Поврежденный участок расположен в Верхне-Сочинском участковом лесничестве. По информации национального парка, основной ущерб пришелся на древостой ценных лиственных пород. После прохождения шквалистого ветра специалисты обследовали территорию, оценили масштабы последствий и приступили к первоочередным работам по обеспечению безопасности. В первую очередь они устранили завалы на автомобильной дороге общего пользования и восстановили электроснабжение, после чего начали подготовку к дальнейшим мероприятиям по восстановлению пострадавшего лесного массива. Новых данных о масштабах повреждений или дополнительных последствиях стихии в национальном парке не приводили.

Мария Удовик