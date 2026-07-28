В России предложили создать единый реестр нянь с проверкой через «Госуслуги»

В России разрабатывают первый официальный реестр нянь, который позволит родителям проверить потенциального работника перед тем, как доверить ему ребенка. Инициативу представили представители ЛДПР на форуме «Женщины ЛДПР: время решений!», прошедшем в Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ЛДПР предложили создать реестр нянь с данными о судимости и образовании

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В ЛДПР предложили создать реестр нянь с данными о судимости и образовании

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Предполагается, что в реестр будут включены сведения о наличии или отсутствии судимости, медицинских справок, в том числе от психиатра, уровне образования, профессиональных навыках и опыте работы. Проверка данных, по задумке авторов инициативы, будет проходить через портал «Госуслуги».

Как отмечают в партии, поводом для разработки проекта стали многочисленные обращения родителей, которые жалуются на отсутствие надежной системы проверки нянь. В настоящее время большинство объявлений о подобных услугах не предусматривают полноценной верификации кандидатов и не дают гарантий безопасности.

По словам депутата Московской городской думы от ЛДПР Марии Воропаевой, сегодня в России проверка курьеров организована лучше, чем проверка людей, которым родители доверяют своих детей. Она подчеркнула, что верификация через «Госуслуги» не потребует значительных затрат, а для добросовестных нянь процедура будет бесплатной и не станет дополнительной финансовой нагрузкой.

Матвей Николаев