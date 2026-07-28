Колонию оставили в силе

Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор исполнительному директору ООО «Многофункциональный депозитарный центр» Алексею Лазареву, которого ранее признали виновным в серии краж из индивидуальных сейфовых ячеек клиентов. Апелляционную жалобу рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, с 2022 года Лазарев, используя доступ к индивидуальным сейфовым ячейкам клиентов депозитария, похитил из них более 220 млн руб.

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции подсудимый заявил, что не имел умысла на хищение денежных средств и намеревался вернуть деньги владельцам. Он также сообщил о раскаянии и просил предоставить ему возможность заработать средства для возмещения причиненного ущерба потерпевшим.

Изучив материалы уголовного дела и доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия Краснодарского краевого суда согласилась с выводами Центрального районного суда Сочи и не нашла оснований для изменения вынесенного решения.

Ранее Центральный районный суд признал Алексея Лазарева виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ по 24 эпизодам и ч. 3 ст. 158 УК РФ по трем эпизодам.

По совокупности преступлений суд назначил Лазареву наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запретили заниматься финансовой деятельностью в течение одного года. Суд также полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного ущерба.

После рассмотрения апелляционной жалобы приговор оставили без изменения. Решение вступило в законную силу.

Мария Удовик