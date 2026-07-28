На Ставрополье пятерых подростков заподозрили в несообщении о терроризме

Следователи возбудили уголовные дела в отношении пяти жителей Андроповского округа Ставропольского края по подозрению в несообщении о преступлении террористической направленности. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в 2025 году 18-летний молодой человек и четверо несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет узнали, что их знакомый участвует в деятельности международной террористической организации, запрещенной в России, а также склоняет других к вступлению в нее. Несмотря на это, они не сообщили об известных им фактах в правоохранительные органы.

Четверо фигурантов стали подозреваемыми по уголовным делам, возбужденным по ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении террористической направленности). Уголовное дело в отношении одного из фигурантов — 15-летнего подростка — уже направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

В СКР сообщили, что следователи продолжают проводить следственные действия, направленные на закрепление доказательств. Кроме того, правовую оценку дадут действиям несовершеннолетнего, который, по версии следствия, участвовал в деятельности международной террористической организации и склонял к этому других лиц.

Следственное управление напомнило, что несообщение в правоохранительные органы о лицах, причастных к преступлениям террористической направленности, влечет уголовную ответственность.

Валерий Климов