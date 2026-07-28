После атаки БПЛА в Петербурге сохраняются массовые сбои мобильного интернета

В Санкт-Петербурге продолжаются массовые сбои мобильного интернета после утренней атаки беспилотников в Ленобласти. По данным сервиса Detector404, жители города по-прежнему сообщают о проблемах с доступом в сеть, мобильными приложениями и работой отдельных онлайн-сервисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За сутки на работу мобильного интернета пожаловались 2,7 тыс. пользователей

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ За сутки на работу мобильного интернета пожаловались 2,7 тыс. пользователей

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Согласно данным портала, за сутки на работу мобильного интернета пожаловались 2,7 тыс. пользователей. Основная часть обращений связана с общими сбоями в работе интернета. Горожане также сообщают о проблемах с мобильными приложениями и доступом к отдельным сервисам. В частности, по данным Detector404, не работают банковские приложения, а также некоторые сервисы операторов сотовой связи.

Утром 28 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил режим опасности БПЛА. Позже он сообщил об отмене режима, уточнив, что силы ПВО сбили три беспилотника. По его словам, жертв и разрушений нет.

Карина Дроздецкая