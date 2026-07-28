Экс-главврач Черноярской районной больницы заплатит 500 тыс. рублей за подкуп

Суд признал бывшего главного врача Черноярской районной больницы Михаила Кузнецова виновным в коммерческом подкупе (п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по Астраханской области.

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В октябре 2023 года осужденный через посредника передал деньги сотруднику коммерческой организации по утилизации отходов. Последний подписал документы на утилизацию шести автомобилей, находившихся на балансе больницы. После этого Кузнецов распорядился машинами по своему усмотрению, установило следствие.

Суд назначил бывшему главврачу штраф в размере 500 тыс. руб. и запретил заниматься определенной деятельностью на два года.

Михаил Кузнецов возглавлял Черноярскую РБ с 2019-го по 2024 год.

Нина Шевченко