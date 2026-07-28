В Воронеже прошла встреча детей с героями СВО и мастер-класс по универсальному бою

Юные спортсмены пообщались с Героем России Борисом Нижевенком и кавалером трех орденов Мужества Аблакимовым Бакытбеком. Мероприятие организовано Всероссийской федерацией универсального боя. Также участие в организации приняла депутат Воронежской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Ольга Ортина.

Фото: Пресс-служба «Единой России»

Юные спортсмены встретились с участниками специальной военной операции — Героем России Борисом Нижевенком, кавалером трех орденов Мужества Аблакимовым Бакытбеком и чемпионом мира по универсальному бою Алексеем Губаревым. Ребята узнали о подвигах защитников Отечества и задали героям волнующие их вопросы.

Ключевой частью встречи стала живая беседа детей с героями. Юные участники услышали истории о настоящих подвигах, в том числе о легендарной операции «Поток». Такой формат позволил ребятам по-новому взглянуть на понятия мужества, ответственности и служения Отечеству.

Важным моментом программы стала торжественная церемония награждения юных спортсменов — победителей и призеров первенства России и мира по универсальному бою. От Всероссийской федерации универсального боя награды получили Астахова Марьяна, Колесник Милана и Курдюкова Екатерина.

Завершилось мероприятие мастер-классом от ведущего тренера сборной России по универсальному бою Владимира Корешкова и тренера по дзюдо Артема Летинского. Ребята отработали приемы и получили рекомендации по совершенствованию техники.

«Очень важно, чтобы дети не только знали о подвигах наших героев, но и видели перед собой реальные примеры сильных, целеустремленных людей. Например, Аблакимов Бакытбек после тяжелого ранения нашел в себе силы для восстановления и сейчас с протезом занимается спортом и готовится покорить пьедестал Паралимпиады», — отметила Ольга Ортина.