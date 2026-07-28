В России предложили создать реестр нянь на «Госуслугах»

Депутат Московской городской думы от ЛДПР Мария Воропаева предложила создать на портале «Госуслуги» единый реестр нянь. Проект представили на форуме партии в Ленинградской области «Женщины ЛДПР: время решений!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению депутатов, такой сервис поможет повысить безопасность детей и даст семьям больше уверенности при выборе специалиста

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ По мнению депутатов, такой сервис поможет повысить безопасность детей и даст семьям больше уверенности при выборе специалиста

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

По словам депутата, родители смогут проверить потенциальную няню на наличие судимости, сведения об образовании, опыте работы, навыках, а также информацию о прохождении психиатрического освидетельствования. По мнению госпожи Воропаевой, такой сервис поможет повысить безопасность детей и даст семьям больше уверенности при выборе специалиста.

В конце 2025 года депутаты Госдумы от партии «Новые люди» уже обращались к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением запустить аналогичную инициативу. Тогда предлагалось предоставить родителям возможность проверять наличие судимости и медицинских справок у кандидатов.

По данным аналитиков, средняя стоимость часа работы няни в России в 2026 году достигла 368 рублей, что почти на 13,5% выше, чем годом ранее. В Санкт-Петербурге этот показатель составляет 490 рублей в час, что входит в число самых высоких значений по стране.

Карина Дроздецкая