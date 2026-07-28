На Дону прогнозируют рост онлайн-продаж на 6,2% в 2026 году

В Ростовской области ожидается рост объема онлайн-продаж на 6,2% по итогам 2026 года. Предполагаемый объем оборота розничной торговли через интернет составит около 240 млрд руб. Об этом сообщила директор департамента потребительского рынка региона Ирина Гелас на пресс-конференции в «Интерфакс-Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В 2025 году рост в сопоставимых ценах составил 32% к показателям 2024 года, а объем продаж через интернет в денежном выражении превысил 226 млрд руб. Доля интернет-продаж в общем объеме розничного товарооборота по итогам 2025 года превысила 11%, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 8,8%.

Кроме того, по словам первого заместителя губернатора Алексея Господарева, совокупный оборот розничной торговли в регионе за январь–май 2026 года вырос на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил более 867 млрд руб. Оборот общественного питания за тот же период достиг 41,2 млрд руб., увеличившись на 2,2%, а объем бытовых услуг вырос на 4,5% — до 47,3 млрд руб.

Мария Хоперская