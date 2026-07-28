Спасатели второй день ищут унесенного течением туриста в акватории Сочи

В Лазаревском районе Сочи продолжаются поиски туриста, которого 27 июля течением и волной унесло в акваторию Черного моря при попытке перехода реки Псезуапсе. К поисковой операции привлечены водолазы и спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, а также специалисты «Кубань-СПАС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: anaparegion.ru Фото: anaparegion.ru

По данным ЮРПСО МЧС России, происшествие произошло 27 июля в районе пляжа «Багратион». При попытке перейти вброд горную реку Псезуапсе в море унесло двух человек.

В тот же день спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО обнаружили одного из туристов в акватории Черного моря. Мужчина находился примерно в 50 м от береговой линии и в 100 м от устья реки в сторону Центрального района Сочи. После эвакуации на берег спасатели проводили реанимационные мероприятия до прибытия бригады скорой помощи, однако медики констатировали смерть мужчины.

Поиски второго туриста продолжались до наступления темноты силами спасателей Центрального и Лазаревского подразделений ЮРПСО МЧС России. Водолазы обследовали пойму русла реки, а также левую часть пляжа «Касабланка» на удалении до 80 м от берега и на глубине около 7 м. За время поисковой операции специалисты выполнили четыре водолазных спуска.

Утром 28 июля поисковые работы возобновили. Из базы Лазаревского подразделения в море вышел катер МЧС России. В обследовании акватории Черного моря задействовали три водолазные станции ЮРПСО МЧС России. Одновременно поиск ведут спасатели аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС», которые работают как с воды, так и с береговой линии.

По состоянию на момент распространения информации пропавшего туриста обнаружить не удалось. Поисковая операция продолжается.

С начала проведения работ ЮРПСО МЧС России привлек к поискам 17 спасателей и четыре единицы техники. Специалисты обследуют акваторию Черного моря в районе устья реки Псезуапсе и прилегающую береговую полосу, где, по предварительным данным, мог находиться пропавший мужчина.

Мария Удовик