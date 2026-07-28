Организаторы подпольных казино в Волгограде просят оправдать их в облсуде

Волгоградский областной суд рассматривает апелляцию на приговор организаторам сети подпольных казино, действовавшей с 2018-го по 2021 год под видом клубов спортивных настольных игр в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах (ч. 1 ст. 210; ч. 3 ст. 171.2; ч. 1 ст. 53; ч. 3 ст. 69 УК РФ). Осужденные просят оправдать их, сообщил V1.RU.

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Рассмотрение дела началось в январе 2023 года. Осужденные пытались перенести процесс в Волжский районный суд Саратова, ссылаясь на проживание большинства свидетелей там, но Верховный суд оставил это ходатайство без удовлетворения.

В феврале этого года Тракторозаводской райсуд Волгограда приговорил координатора группы Максима Гендляра к 18 годам колонии особого режима. Ранее он был осужден и отбывал наказание за аналогичные преступления. В группу также входил полицейский Михаил Равчеев, предупреждавший о проверках (ч. 3 ст. 210; ч. 2 ст. 292; ч. 2 ст. 137; п. «в» ч. 3 ст. 286; ч. 3 ст. 171.2; ч. 1 ст. 53; ч. 3 ст. 69 УК РФ). Ему суд назначил 15 лет колонии строгого режима и лишил звания.

Еще двое участников — Ярослав Якименко и Алексей Дьячков — приговорены к 13 и 12,5 годам строгого режима соответственно. Другие фигуранты осуждены на сроки от 3 до 6,5 года. Всего следствие установило 25 активных участников и девять организаторов. Следующее заседание в облсуде назначено на 4 августа, указано в картотеке.

Нина Шевченко