В Пензенской области благоустроят парки и скверы на 247,5 млн руб.

В текущем году 56 общественных пространств будут благоустроены в Пензенской области. На эти цели выделено 247,5 млн руб. в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На благоустройство 56 парков и скверов в Пензенской области направят 247,5 млн руб.

Фото: Администрация Пензы На благоустройство 56 парков и скверов в Пензенской области направят 247,5 млн руб.

Фото: Администрация Пензы

Работы по благоустройству охватят 31 муниципалитет. 31 объект из 56 уже отремонтирован. Среди них — сквер Героев СВО в Кузнецке, ЦПКиО имени Белинского в Пензе, парк в Иссе, сквер «Молодежный» в Нижнем Ломове. В данный момент работы продолжаются в «Нескучном саду» в Кузнецке, на территории храма Серафима Саровского в Заречном и на набережной Нижнего пруда в Никольске. Благоустройство должно закончиться к 1 ноября.

«Города и села Пензенской области должны быть приспособлены для жизни. Важно создать в регионе современную инфраструктуру и уютные общественные пространства, которые станут точками притяжения для взрослых и детей», — отмечают представители власти Пензенской области.

Марина Окорокова