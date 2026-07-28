Продажа объектов ОАО «РЖД»
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион в электронной форме по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности Парусно-моторного судна «Меотида», по адресу: Краснодарский край, г. Сочи (далее — Объект).
Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД
Начальная цена продажи Объекта на Аукционе составляет 2 948 000 рублей, с НДС 531 606 рублей 56 копеек. Величина повышения начальной цены продажи Объекта на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 147 400 рублей.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер». Аукционная документация и иная информация размещаются на сайтах РТС-тендер и Недвижимость РЖД.
Дополнительную информацию об Объекте, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: 8 (863) 259-00-10.
ОАО РЖД
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