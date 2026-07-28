«Ночной экспресс» отправился в первый рейс из Москвы в Адлер

Пассажирский поезд «Ночной экспресс» 28 июля отправился в первый рейс по маршруту Москва—Адлер. Торжественный запуск нового направления состоялся на Казанском вокзале столицы. В дальнейшем составы будут курсировать через день, сообщили в компании-перевозчике «Тверской экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Первый рейс отправился из Москвы в 17:20. В компании сообщили, что запуск нового маршрута открывает регулярное сообщение между столицей и побережьем Черного моря. Обратный рейс из Адлера в Москву запланирован на 31 июля.

По информации перевозчика, поезда будут ходить через день. Маршрут проходит через ряд крупных городов Центральной и Южной России. В пути предусмотрены остановки в Рязани, Мичуринске, Воронеже, Лисках, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Туапсе, Сочи и Адлере.

Ранее перевозчик сообщал, что для нового маршрута подготовили составы с оригинальным внешним оформлением. Вагоны выполнили в черном цвете с золотистыми элементами, стилизованными под ночное звездное небо.

Подвижной состав включает вагоны четырех типов. Пассажирам доступны купейные вагоны, вагоны СВ и другие категории размещения.

Запуск маршрута состоялся вечером 28 июля. По данным перевозчика, регулярное движение поездов организовали по графику через день, а первый рейс из Адлера в Москву отправится 31 июля.

Маршрут соединяет Москву с курортами Краснодарского края и проходит через крупнейшие транспортные узлы по пути следования. Конечной станцией поезда является Адлер, при этом остановки предусмотрены также в Краснодаре, Туапсе и Сочи.

Мария Удовик