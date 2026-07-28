Почти половина туристов Северного Кавказа выбирает Ставрополье

В 2025 году Ставропольский край посетили около 8,5 млн туристов, что составило почти половину всего туристического потока Северо-Кавказского федерального округа. Об этом в интервью «Ъ-Кавказ» сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

По словам министра, рост внутреннего туризма стал одним из ключевых факторов развития экономики региона. Вместе с увеличением числа отдыхающих растет спрос на гостиницы, предприятия общественного питания, транспортные и сервисные услуги, что стимулирует запуск новых инвестиционных проектов.

«По данным сотового оператора, в 2025 году Ставропольский край посетили около 8,5 млн человек — это почти половина всего туристического потока Северо-Кавказского федерального округа»,— отметил господин Доронин.

Министр добавил, что за последние пять лет в санаторно-курортной отрасли региона завершена реализация более 100 инвестиционных проектов с общим объемом вложений 28,3 млрд руб., благодаря чему создано свыше 5 тыс. новых койко-мест. В настоящее время на разных стадиях реализации находятся еще 65 проектов общей стоимостью почти 140 млрд руб.

По прогнозу краевых властей, к 2036 году туристический поток в регион вырастет до 12,1 млн человек, а доля туризма в валовом региональном продукте достигнет 5,5%.

Валерий Климов