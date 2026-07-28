Сауну-отель «777» передумали продавать в Саратове за 150 миллионов

Крупный банный комплекс продавали в Новогусельском поселке Саратова. Предложение было размещено на портале для объявлений. «Ъ — Средняя Волга» выяснил, что на данный момент оно неактуально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт комплекса «777» Фото: Сайт комплекса «777»

Сауну-отель «777» предлагали приобрести за 150 млн руб. Комплекс включает парную, хаммам, три бассейна, один из которых — с подогревом — находится на открытом воздухе. Также на территории есть зоны для отдыха и барбекю. Цены на аренду бани разнятся от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб. Также лот включал номера, час в которых на данный момент стоит 700 руб., сутки — 2,5 тыс. руб.

Владельцем комплекса является ИП Александр Цыцын. В марте администрация Саратова обратилась в региональный Арбитражный суд с требованием обязать предпринимателя привести участок, на котором расположена баня, в соответствие с его видом использования — ИЖС. 8 апреля судья Юлия Святкина удовлеторила требование истца о наложении запрета «совершать регистрационные действия в отношении земельного участка и нежилого здания (бани)».

Александр Цыцын рассказал «Ъ — Средняя Волга» о том, что обеспечительные меры уже сняли. «Суд в процессе. Это из-за забора — я немного заступил на палисадник на улице. Хотел парковку побольше сделать. Перенесу забор»,— объяснил собеседник. Предприниматель уточнил, что вид разрешенного использования участка уже изменили на физкультурно-оздоровительную деятельность.

Господин Цыцын уточнил, что планы изменились. Владелец решил не продавать «777». Объявление сняли с портала объявлений.

Дарья Васенина