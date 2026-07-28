Власти Петербурга сообщили о завершении ликвидации последствий атаки БПЛА

Последствия атаки беспилотных летательных аппаратов на гражданские объекты Санкт-Петербурга полностью устранены. Об этом губернатор города Александр Беглов сообщил в эфире «Радио России».

По словам главы города, удар был нанесен на минувшей неделе. К ликвидации последствий были привлечены подразделения МЧС и силовых ведомств, которые завершили необходимые работы.

«Запугать, сломать единство граждан враг, конечно, не сможет. Город живет, трудится и продолжает успешно развиваться»,— подчеркнул Александр Беглов.

Губернатор отметил, что, несмотря на произошедшее, Санкт-Петербург продолжает работать в штатном режиме и реализовывать планы по развитию города.

Матвей Николаев