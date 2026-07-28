Дело об убийстве 30-летней давности в Удмуртии закрыли за смертью обвиняемого

Глазовский райсуд Удмуртии прекратил уголовное дело об убийстве, совершенном в 1993 году. производство по делу остановили после того, как обвиняемого 1975 года рождения признали умершим. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Дело было возбуждено по ст. 108 УК РСФСР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По версии следствия, в июле 1993 года в квартиру 18-летнего на тот момент обвиняемого пришёл незнакомец 1964 года рождения. Между ними возник конфликт, во время которого молодой человек нанес потерпевшему удары ножом в живот и грудь. Потерпевший скончался на месте.

В октябре 1993 года следствие приостановили, а обвиняемого объявили в розыск.В последующие годы расследование неоднократно возобновляли и вновь приостанавливали. В итоге уголовное дело находилось в производстве более 30 лет.

В 2026 году в процессуальные документы поступило судебное решение об объявлении обвиняемого умершим. Его мать, защитник и государственный обвинитель не стали возражать против прекращения уголовного преследования. Дело окончательно завершили по нереабилитирующему основанию.