Повышенные риски пожаров ожидаются в четырех регионах Черноземья в августе

В августе в четырех регионах Черноземья, а именно в Белгородской, Воронежской, Курской и Орловской областях, ожидается превышение среднемноголетних показателей пожарной опасности. Об этом сообщила структура «Рослесхоза» — ФБУ «Авиалесоохрана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Курской области повышенные риски природных пожаров прогнозируются на всей территории, в Белгородской области — на севере региона (Старооскольский, Губкинский, Прохоровский, Ивнянский округа), в Воронежской области — на северо-западе (Воронеж, Рамонский, Семилукский, Нижнедевицкий, Репьевский районы), в Орловской области — на западе (Мценский, Болховский, Знаменский, Хотынецкий, Шаблыкинский, Дмитровский, Сосковский, Троснянский районы).

В «Авиалесоохране» отметили, что причиной превышения показателей считается жаркая, теплая и сухая погода. Однако прогноз погоды не означает прямого роста числа и площади ландшафтных возгораний.

«На пожарную обстановку оказывает прямое влияние соблюдение гражданами правил пожарной безопасности и оперативность обнаружения и тушения ответственными службами палов сухой травы, лесных и других природных пожаров»,— отметили в учреждении.

По данным структуры «Рослесхоза», повышенные риски возгораний ожидаются в 44 регионах страны. При этом особый противопожарный режим установлен в 51 субъекте, в том числе в Белгородской и Тамбовской областях, в 16 муниципалитетах Воронежской области и в 10-ти Липецкой. Среди регионов Черноземья с начала года лесные пожары произошли только в Воронежской области. Речь идет о трех возгораниях на общей площади 2,23 га.

Алина Морозова