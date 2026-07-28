Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Повышенные риски пожаров ожидаются в четырех регионах Черноземья в августе

В августе в четырех регионах Черноземья, а именно в Белгородской, Воронежской, Курской и Орловской областях, ожидается превышение среднемноголетних показателей пожарной опасности. Об этом сообщила структура «Рослесхоза» — ФБУ «Авиалесоохрана».

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Курской области повышенные риски природных пожаров прогнозируются на всей территории, в Белгородской области — на севере региона (Старооскольский, Губкинский, Прохоровский, Ивнянский округа), в Воронежской области — на северо-западе (Воронеж, Рамонский, Семилукский, Нижнедевицкий, Репьевский районы), в Орловской области — на западе (Мценский, Болховский, Знаменский, Хотынецкий, Шаблыкинский, Дмитровский, Сосковский, Троснянский районы).

В «Авиалесоохране» отметили, что причиной превышения показателей считается жаркая, теплая и сухая погода. Однако прогноз погоды не означает прямого роста числа и площади ландшафтных возгораний.

«На пожарную обстановку оказывает прямое влияние соблюдение гражданами правил пожарной безопасности и оперативность обнаружения и тушения ответственными службами палов сухой травы, лесных и других природных пожаров»,— отметили в учреждении.

По данным структуры «Рослесхоза», повышенные риски возгораний ожидаются в 44 регионах страны. При этом особый противопожарный режим установлен в 51 субъекте, в том числе в Белгородской и Тамбовской областях, в 16 муниципалитетах Воронежской области и в 10-ти Липецкой. Среди регионов Черноземья с начала года лесные пожары произошли только в Воронежской области. Речь идет о трех возгораниях на общей площади 2,23 га.

Алина Морозова

Фотогалерея

Как в Воронеже провели пожарные учения в «мегашколе»

Предыдущая фотография
Пожарно-тактические учения в образовательном центре «Траектория» прошли по сценарию условного пожара. В тренировке приняли участие подразделения Воронежского пожарно-спасательного гарнизона

Пожарно-тактические учения в образовательном центре «Траектория» прошли по сценарию условного пожара. В тренировке приняли участие подразделения Воронежского пожарно-спасательного гарнизона

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После поступления сообщения об условном возгорании в кабинете труда к образовательному центру были направлены первые пожарно-спасательные подразделения

После поступления сообщения об условном возгорании в кабинете труда к образовательному центру были направлены первые пожарно-спасательные подразделения

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Пожарные автомобили прибывают к зданию образовательного центра. Одновременно начинается развертывание техники

Пожарные автомобили прибывают к зданию образовательного центра. Одновременно начинается развертывание техники

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Пожарные работают на территории образовательного центра перед началом активной фазы учений

Пожарные работают на территории образовательного центра перед началом активной фазы учений

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После прибытия подразделений у здания образовательного центра продолжилось развертывание пожарно-технического оборудования

После прибытия подразделений у здания образовательного центра продолжилось развертывание пожарно-технического оборудования

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На площадке перед образовательным центром сосредоточены подразделения, задействованные в пожарно-тактических учениях

На площадке перед образовательным центром сосредоточены подразделения, задействованные в пожарно-тактических учениях

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Штаб пожаротушения координировал действия подразделений на всех этапах проведения учений

Штаб пожаротушения координировал действия подразделений на всех этапах проведения учений

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После постановки задач пожарные приступили к работе внутри образовательного центра

После постановки задач пожарные приступили к работе внутри образовательного центра

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Перед входом в здание пожарные проверили экипировку и средства индивидуальной защиты органов дыхания

Перед входом в здание пожарные проверили экипировку и средства индивидуальной защиты органов дыхания

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Звенья газодымозащитной службы прокладывают рукавные линии внутри здания

Звенья газодымозащитной службы прокладывают рукавные линии внутри здания

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Пожарные поднялись на верхние этажи здания для проведения разведки и поиска условных пострадавших

Пожарные поднялись на верхние этажи здания для проведения разведки и поиска условных пострадавших

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Пожарный готовится к вскрытию конструкций в зоне условного пожара

Пожарный готовится к вскрытию конструкций в зоне условного пожара

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Перед входом в задымленное помещение пожарные проверяют дыхательные аппараты и герметичность масок

Перед входом в задымленное помещение пожарные проверяют дыхательные аппараты и герметичность масок

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Пожарные входят в актовый зал, где по сценарию учений находилась одна из зон условного пожара

Пожарные входят в актовый зал, где по сценарию учений находилась одна из зон условного пожара

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Звенья газодымозащитной службы обследуют помещения актового зала в поисках условных пострадавших

Звенья газодымозащитной службы обследуют помещения актового зала в поисках условных пострадавших

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для отработки действий в условиях ограниченной видимости в помещении создают искусственное задымление

Для отработки действий в условиях ограниченной видимости в помещении создают искусственное задымление

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Во время учений пожарные приступили к эвакуации условных пострадавших из здания образовательного центра

Во время учений пожарные приступили к эвакуации условных пострадавших из здания образовательного центра

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Условного пострадавшего эвакуируют на носилках по коридорам образовательного центра

Условного пострадавшего эвакуируют на носилках по коридорам образовательного центра

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Эвакуация продолжается к выходу из здания, где пострадавшего уже ожидают медики

Эвакуация продолжается к выходу из здания, где пострадавшего уже ожидают медики

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

У выхода из здания пострадавшего приняли медики скорой помощи, завершив этап эвакуации

У выхода из здания пострадавшего приняли медики скорой помощи, завершив этап эвакуации

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для эвакуации людей с верхних этажей и кровли пожарные развернули автолестницу

Для эвакуации людей с верхних этажей и кровли пожарные развернули автолестницу

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После завершения практической части учений пожарный снимает защитную экипировку

После завершения практической части учений пожарный снимает защитную экипировку

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После завершения учений пожарные начали собирать оборудование и снаряжение

После завершения учений пожарные начали собирать оборудование и снаряжение

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Защитную экипировку и дыхательные аппараты проверяют после завершения практической части учений

Защитную экипировку и дыхательные аппараты проверяют после завершения практической части учений

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Учения позволили пожарным, спасателям и медикам отработать совместные действия при ликвидации условного пожара

Учения позволили пожарным, спасателям и медикам отработать совместные действия при ликвидации условного пожара

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следующая фотография
1 / 25

Пожарно-тактические учения в образовательном центре «Траектория» прошли по сценарию условного пожара. В тренировке приняли участие подразделения Воронежского пожарно-спасательного гарнизона

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После поступления сообщения об условном возгорании в кабинете труда к образовательному центру были направлены первые пожарно-спасательные подразделения

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Пожарные автомобили прибывают к зданию образовательного центра. Одновременно начинается развертывание техники

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарные работают на территории образовательного центра перед началом активной фазы учений

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После прибытия подразделений у здания образовательного центра продолжилось развертывание пожарно-технического оборудования

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На площадке перед образовательным центром сосредоточены подразделения, задействованные в пожарно-тактических учениях

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Штаб пожаротушения координировал действия подразделений на всех этапах проведения учений

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После постановки задач пожарные приступили к работе внутри образовательного центра

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Перед входом в здание пожарные проверили экипировку и средства индивидуальной защиты органов дыхания

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Звенья газодымозащитной службы прокладывают рукавные линии внутри здания

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарные поднялись на верхние этажи здания для проведения разведки и поиска условных пострадавших

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарный готовится к вскрытию конструкций в зоне условного пожара

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Перед входом в задымленное помещение пожарные проверяют дыхательные аппараты и герметичность масок

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарные входят в актовый зал, где по сценарию учений находилась одна из зон условного пожара

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Звенья газодымозащитной службы обследуют помещения актового зала в поисках условных пострадавших

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Для отработки действий в условиях ограниченной видимости в помещении создают искусственное задымление

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Во время учений пожарные приступили к эвакуации условных пострадавших из здания образовательного центра

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Условного пострадавшего эвакуируют на носилках по коридорам образовательного центра

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Эвакуация продолжается к выходу из здания, где пострадавшего уже ожидают медики

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

У выхода из здания пострадавшего приняли медики скорой помощи, завершив этап эвакуации

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Для эвакуации людей с верхних этажей и кровли пожарные развернули автолестницу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После завершения практической части учений пожарный снимает защитную экипировку

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После завершения учений пожарные начали собирать оборудование и снаряжение

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Защитную экипировку и дыхательные аппараты проверяют после завершения практической части учений

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Учения позволили пожарным, спасателям и медикам отработать совместные действия при ликвидации условного пожара

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Смотреть