На Ставрополье спрогнозировали рост спроса на медицинские и гостиничные кадры

Развитие курортной инфраструктуры Кавказских Минеральных Вод приведет к росту потребности в медицинских работниках и специалистах индустрии гостеприимства. Об этом в интервью «Ъ-Кавказ» сообщил министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

По его словам, кадровый спрос будет увеличиваться по мере ввода в эксплуатацию новых санаториев, гостиниц и других объектов туристической инфраструктуры.

«На Кавказских Минеральных Водах строятся новые санатории, гостиницы и объекты размещения. Вместе с ними растет спрос на врачей, средний медицинский персонал, специалистов гостиничного бизнеса»,— отметил господин Доронин.

Министр добавил, что власти региона совместно с образовательными учреждениями работают над подготовкой кадров для отрасли. По его словам, развитие туристического кластера требует не только строительства новых объектов, но и формирования квалифицированного персонала, который сможет обеспечить качество услуг.

В настоящее время на Кавказских Минеральных Водах реализуется 65 инвестиционных проектов в сфере туризма общей стоимостью почти 140 млрд руб. В результате их реализации планируется создать тысячи новых рабочих мест в санаторно-курортной отрасли и индустрии гостеприимства.

Валерий Климов