Ставропольский производитель снеков начал поставки в Кению

Ставропольский производитель снековой продукции вышел на рынок Кении после успешной продажи пробной партии и заключил контракт на регулярные поставки. Об этом в интервью «Ъ-Кавказ» сообщил министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам министра, речь идет о компании, выпускающей снеки под брендом «Ушки». После первой экспортной поставки продукция получила спрос у местных потребителей, что позволило предприятию закрепиться на новом рынке.

«Компания отправила пробную партию в Кению, а после успешных продаж заключила контракт уже на регулярные поставки»,— рассказал господин Доронин.

По его словам, предприятиям региона удалось адаптироваться к новым условиям внешней торговли и переориентировать экспортные потоки на дружественные страны. Наиболее востребованной за рубежом остается продукция агропромышленного комплекса.

«Сегодня основными направлениями экспорта стали Азербайджан, Казахстан, Саудовская Аравия, Китай и Грузия. Наши предприятия успешно перестроили логистику и продолжают осваивать новые рынки»,— отметил господин Доронин.

Министр добавил, что региональный Центр поддержки экспорта помогает компаниям искать зарубежных партнеров, участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях, а также сопровождает заключение экспортных контрактов. По его словам, это позволяет предприятиям не только сохранять объемы поставок, но и выходить на новые рынки.

Валерий Климов