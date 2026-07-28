Воронежский суд признал халатность в ремонте моста у Дворца Ольденбургских

Арбитражный суд Воронежской области завершил рассмотрение иска чувашского ООО «Дизайн» к воронежскому управлению Федеральной антимонопольной службы (УФАС). Заявителю отказали в признании недействительным акта о включении в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Основанием для внесения в перечень стало невыполнение работ по контракту на подготовку документации и сохранение «мостика» дворцового комплекса Ольденбургских в воронежском районном центре Рамонь. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Заявление поступило в суд в феврале. Одновременно «Дизайн» ходатайствовал о приостановлении действия решения УФАС до итогового решения по делу. Компания просила в качестве обеспечительной меры заблокировать запись в реестре недобросовестных поставщиков. Суд отказал, поскольку к моменту подачи ходатайства запись уже была внесена, а приостановка исполненного решения фактически означала бы досрочное исключение из реестра, что предрешало бы исход спора. Аргументы истца о невозможности участия в госзакупках и финансовых потерях суд отклонил, указав, что нахождение в реестре не ограничивает предпринимательскую деятельность, а решение о допуске к торгам остается за заказчиком.

К участию в деле в качестве третьего лица привлекли министерство строительства Воронежской области

По данным Rusprofile, ООО «Дизайн» было зарегистрировано в Чебоксарах в феврале 2003 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителями выступают Алена Иванова (51%) и Виталий Краснов (49%). Последний также в качестве индивидуального предпринимателя управляет организацией с 2015 года. В 2025 году выручка компании составила 150 млн руб., убыток — 9,4 млн руб.

Контракт на подготовку документации по сохранению мостика воронежского дворцового комплекса Ольденбургских стоимостью 19,4 млн руб. заключили с ООО «Дизайн» в марте 2025 года. Однако уже в январе региональное министерство строительства расторгло соглашение в одностороннем порядке. По данным воронежского УФАС, подрядчик не уложился в установленные сроки и не устранил замечания заказчика — необходимая для сохранения памятника рабочая документация так и не была представлена в связи с необоснованным уменьшением «Дизайном» границ реставрации. 1 декабря в адрес компании направили претензию на 188,5 тыс. руб., однако, по данным портала госзакупок, сведений о ее оплате нет.

В июне стало известно, что новый электронный конкурс на разработку документации и сохранение «мостика» в Рамони Воронежской области признан несостоявшимся. Комиссия приняла такое решение в связи с отсутствием заявок. Начальная цена контракта составляла 22 млн руб. По данным портала госзакупок, новые торги на подготовку документации пока не объявлялись.

Кабира Гасанова