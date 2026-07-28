Стадион «Спартак» в Анапе хотят передать Краснодарскому краю для реконструкции

Глава Анапы Светлана Маслова в своем Telegram-канале сообщила, что администрация города обратилась в краевое министерство физической культуры и спорта с просьбой принять стадион «Спартак» в собственность региона. По ее словам, это позволит объединить ресурсы и начать полноценную реконструкцию исторического спортобъекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Более 20 лет стадион находился в частных руках. В феврале 2025 года Арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры о его возврате в собственность РФ, а в октябре поддержал иск администрации Анапы и обязал снести незаконные постройки.

При этом земельный участок площадью 4,8 га под стадионом остается муниципальным, тогда как сам объект и расположенные на нем сооружения суд передал в федеральную собственность. Сейчас власти решают вопрос с правовым статусом территории, а также ее уборкой и содержанием.

«Настоящей проблемой является сохранение исторического назначения и реконструкция важного спортивного объекта», — отметила Светлана Маслова.

Мэр отметила, что передача стадиона в собственность Краснодарского края позволит консолидировать ресурсы для реконструкции и благоустройства территории. Глава Анапы пообещала информировать жителей о дальнейшем развитии ситуации.

Ранее сообщалось, что прокуратура Краснодарского края выяснила, что ФОСК «Спартак», являясь общественной организацией, вопреки требованиям законодательства неправомерно завладел федеральным имуществом, строительство которого осуществлялось за счет средств, выделенных из бюджета СССР. Арбитражный суд Краснодарского края согласился с доводами надзорного ведомства и вынес решение об истребовании стадиона «Спартак» из чужого незаконного владения.

Анна Гречко