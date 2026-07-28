В Петербурге школьницу заподозрили в хищении более 5,6 млн рублей у пенсионерки

В Санкт-Петербурге полицейские установили подозреваемую по делу о крупном мошенничестве, жертвой которого стала 72-летняя местная жительница. По данным правоохранителей, роль курьера в преступной схеме выполняла 16-летняя школьница.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пенсионерка в Петербурге отдала мошенникам более 5,6 млн рублей, курьером оказалась школьница

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Пенсионерка в Петербурге отдала мошенникам более 5,6 млн рублей, курьером оказалась школьница

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Как сообщили 28 июля в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, пенсионерка, проживающая на проспекте Художников, обратилась в полицию еще 7 июля. Женщина рассказала, что накануне ей неоднократно звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных ведомств.

Под предлогом необходимости задекларировать сбережения злоумышленники убедили потерпевшую передать курьеру 5,5 млн рублей, а также 1,5 тыс. долларов США и 170 евро. Общий ущерб превысил 5,6 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Несовершеннолетняя подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Матвей Николаев