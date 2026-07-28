В течение шести лет в Ижевске планируют расселить 607 семей из аварийного жилья

Жителей 88 аварийных домов планируют расселить в столице Удмуртии до конца 2031 года. Это 1705 человек, или 607 семей, сообщает пресс-служба администрации Ижевска. Общая площадь аварийных домов, которые предстоит расселить — 18,4 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

«С января по июль 2026 года заключено 27 соглашений об изъятии недвижимости у граждан-собственников аварийного жилья, это 844,5 кв. м. общей площади жилых помещений, в которых проживают 54 человека. Им выплачивается денежное возмещение, которое можно потратить на приобретение нового жилья»,— говорится в сообщении.

С начала года состоялось 25 аукционов на приобретение готовых квартир, в них будут расселены 79 человек из 855,3 кв. м. аварийной площади.

Напомним, в 2026 году в Удмуртии из аварийного жилья переселят 530 человек. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о планах на введение 850 тыс. кв. м жилья до конца года. Также основными задачами в сфере строительства он назвал расселение 4,6 тыс. граждан из домов, признанных аварийными до 2020 года.