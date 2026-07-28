Расходы бюджета Удмуртии в первом полугодии выросли более чем на 15%

Доходы консолидированного бюджета Удмуртии в первом полугодии выросли до 90,2 млрд руб. Год к году прирост на 10,9%. Эта сумма складывается из налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений, в большей части из федерального бюджета. Первая строка увеличилась на 10%, до 71,6 млрд. Вторая — на 14,8%, до 18,6 млрд. Такие данные приводит минфин Удмуртии (UPD: обновлен источник).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Больше всего в региональный бюджет в январе—июне принесли сборы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) — 28,6 млрд. Это на 19,8% больше, чем годом ранее. По налогу на прибыль организаций, напротив, спад на 9,2%, до 15,8 млрд. Сборы по акцизам принесли республиканской казне 5,4 млрд (+20,5%), по налогу на имущество организаций — 3,9 млрд (+9,1%).

Расходы бюджета Удмуртии за указанный период увеличились на 15,4%, до 92,3 млрд. Траты по строке «Образование» выросли на 9,7%, до 31,4 млрд, «Национальная экономика» — на 28,5%, до 19 млрд, «Социальная политика» — на 7,2%, до 16,6 млрд. При этом наблюдается спад по категории «Охрана окружающей среды» — на 41%, до 58,8 млн.

Таким образом, бюджет Удмуртии за первое полугодие фактически исполнен с дефицитом 2,1 млрд. По плану доходы региональной казны в 2026 году составят 196,4 млрд, расходы — 211 млрд, дефицит — почти 14,6 млрд.