Жительница Шахт обманула 18 человек на 8 млн рублей

Шахтинский городской суд Ростовской области вынес приговор 36-летней местной жительнице. Ее признали виновной в мошенничестве (ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Установлено, что с 2022 года фигуристка получила от 18 потерпевших свыше 8 млн руб. по договорам займа. Возвращать средства она изначально не собиралась.

Суд приговорил обвиняемую к 4 годам колонии общего режима.

Мария Хоперская