Средний размер автокредита в Удмуртии за год вырос до 1,4 млн рублей

Средний размер автокредита в Удмуртии в июне составил 1,4 млн руб., увеличившись на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По величине займа республика заняла 25-е место среди 30 регионов-лидеров по объемам автокредитования. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Среди регионов ПФО в Удмуртии один из самых высоких темпов роста среднего размера автокредита. Для сравнения: в Татарстане этот показатель вырос на 16% (до 1,45 млн руб.), в Башкортостане — на 15,7% (до 1,4 млн руб.), в Пермском крае — на 12,2% (до 1,47 млн руб.). В Самарской области рост оказался наименьшим среди регионов-лидеров — 9,5% (до 1,27 млн руб.).

«Последние 10 месяцев средний чек выданных автокредитов стабилизировался на уровне около 1,5 млн руб.,— комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Такая динамика фиксируется на фоне довольно низкого аппетита к риску со стороны банков, а также не очень активного спроса на автокредиты из-за все еще достаточно высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили».

В целом по России средний размер автокредита в июне достиг 1,5 млн руб., что на 19,5% больше, чем год назад. По сравнению с маем 2026 года показатель вырос незначительно — на 0,6%. Наибольший рост среднего чека за год зафиксирован в Тульской области (+25,4%), Красноярском крае (+24,6%) и Оренбургской области (+24,4%).

Напомним, выдача автозаймов в Удмуртии за месяц выросла на 6,5%, достигнув 1,98 тыс. договоров.

Карина Пырина