Новый канал оповещений о БПЛА и ракетах появился в Белгородской области

В Вейделевском округе Белгородской области настроили оповещения об опасности атаки беспилотников на волне 89,4 FM — на радиостанции «Мир Белогорья». Об этом 28 июля сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Пожалуйста, найдите пару минут и настройте свое радио на эту волну. Это простая, но жизненно важная мера предосторожности для вас и ваших близких»,— обратился к жителям Вейделевского округа господин Шуваев.

В Белгородской области оповещения о БПЛА и ракетной опасности звучат на радиоволнах, а также публикуются в каналах в мессенджере «Макс». Для разных округов предусмотрены свои каналы. «Ъ-Черноземье» публиковал их полный список.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в городе Шебекино Белгородской области под удар ВСУ попал пассажирский автобус. Пострадали 19 человек. Шестеро раненых находятся в тяжелом состоянии.

За прошлые сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ один мирный житель погиб, и пострадали еще 12 человек.

Денис Данилов