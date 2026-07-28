В Новороссийске заявили о стабилизации ситуации с бензином

В Новороссийске стабилизировалась ситуация с обеспечением топливом, однако городские власти считают необходимым наладить системные поставки от сети «Лукойл». Об этом заявил мэр Андрей Кравченко на аппаратном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам заместителя главы Новороссийска Александра Гаврикова, сейчас из 35 городских АЗС работают 28, очереди на заправках в среднем составляют 20–30 автомобилей. В период топливного кризиса более 900 волонтеров дежурили на АЗС, интерактивную карту наличия топлива просмотрели свыше 450 тыс. раз, а на горячую линию поступило около 8 тыс. звонков.

Господин Гавриков отметил, что на стабилизацию ситуации повлияло увеличение поставок топлива на АЗС «Лукойла». При этом Андрей Кравченко указал, что поставки сети пока нельзя назвать системными.

«Все-таки у “Лукойла” нет системной поставки, а ведь большее количество АЗС в Новороссийске именно этой сети. Необходимо с руководством сети выстраивать требовательные, ответственные отношения, и тогда мы точно сможем утверждать, что ситуация стабилизирована»,— сказал глава города.

За время топливного кризиса нарушений общественного порядка в Новороссийске не зафиксировали. На АЗС дежурили казаки и сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске продолжает улучшаться ситуация с топливом: по состоянию на 9:00 28 июля бензин и дизель отпускают на 28 автозаправочных станциях. АИ-92 доступен на 27 АЗС, АИ-95 — на 22, дизельное топливо — на 26, а АИ-100 впервые появился сразу на трех заправках,

Анна Гречко