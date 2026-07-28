В Новороссийске заявили о стабилизации ситуации с бензином
Андрей Кравченко: «Нужно выстроить отношения с “Лукойлом”»
В Новороссийске стабилизировалась ситуация с обеспечением топливом, однако городские власти считают необходимым наладить системные поставки от сети «Лукойл». Об этом заявил мэр Андрей Кравченко на аппаратном совещании.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По словам заместителя главы Новороссийска Александра Гаврикова, сейчас из 35 городских АЗС работают 28, очереди на заправках в среднем составляют 20–30 автомобилей. В период топливного кризиса более 900 волонтеров дежурили на АЗС, интерактивную карту наличия топлива просмотрели свыше 450 тыс. раз, а на горячую линию поступило около 8 тыс. звонков.
Господин Гавриков отметил, что на стабилизацию ситуации повлияло увеличение поставок топлива на АЗС «Лукойла». При этом Андрей Кравченко указал, что поставки сети пока нельзя назвать системными.
«Все-таки у “Лукойла” нет системной поставки, а ведь большее количество АЗС в Новороссийске именно этой сети. Необходимо с руководством сети выстраивать требовательные, ответственные отношения, и тогда мы точно сможем утверждать, что ситуация стабилизирована»,— сказал глава города.
За время топливного кризиса нарушений общественного порядка в Новороссийске не зафиксировали. На АЗС дежурили казаки и сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что в Новороссийске продолжает улучшаться ситуация с топливом: по состоянию на 9:00 28 июля бензин и дизель отпускают на 28 автозаправочных станциях. АИ-92 доступен на 27 АЗС, АИ-95 — на 22, дизельное топливо — на 26, а АИ-100 впервые появился сразу на трех заправках,