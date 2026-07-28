Сайт администрации Ростова открыли лишь для IP-адресов РФ, Беларуси и Казахстана

Администрация Ростова ввела географические ограничения доступа к официальному сайту: ресурс открыт только для пользователей с IP-адресов России, Беларуси и Казахстана. Об этом сообщил начальник управления информационных технологий администрации города Виктор Егоренков.

«Страны, с которых можно к нам зайти, это сейчас Россия, Беларуссия и Казахстан. С остальных IP-адресов в принципе наш сайт недоступен»,— отметил господин Егоренков.

Принятые меры обусловлены необходимостью защиты от кибератак. Администрация уже сталкивалась с попытками взлома и применяет несколько уровней защиты, в том числе сервисы противодействия DDoS-атакам и межсетевой экран.

Мария Хоперская