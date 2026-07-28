Средний автокредит на Ставрополье вырос до 1,45 млн рублей

Средний размер автокредита в Ставропольском крае за год увеличился почти на 17% и достиг 1,45 млн руб. По этому показателю регион вошел в число 30 крупнейших рынков автокредитования страны, следует из июньского исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным НБКИ, в июне 2026 года российские банки выдали автокредиты в среднем на 1,57 млн руб. Это на 19,5% больше, чем годом ранее, когда средний чек составлял 1,31 млн руб., и на 0,6% выше майского уровня в 1,56 млн руб. Таким образом, показатель продолжает оставаться на максимальных значениях последних месяцев после периода быстрого роста цен на автомобили и изменения условий кредитования.

В Ставропольском крае средний размер автокредита вырос с 1,24 млн руб. в июне 2025 года до 1,45 млн руб. в июне 2026-го, или на 16,9%. По величине среднего кредита регион занял 21-е место среди 30 субъектов РФ с наибольшими объемами автокредитования. При этом показатель оказался ниже общероссийского уровня примерно на 120 тыс. руб.

Самые крупные автокредиты банки выдавали в Москве, где средний размер займа достиг 2,07 млн руб., Московской области — 1,91 млн руб., Санкт-Петербурге — 1,82 млн руб., Тюменской области с ХМАО и ЯНАО — 1,76 млн руб. и Ленинградской области — 1,68 млн руб. Среди регионов-лидеров по темпам роста среднего чека первое место заняла Тульская область с приростом 25,4%, далее следуют Красноярский край с 24,6%, Оренбургская область с 24,4%, Тюменская область — 23,9% и Вологодская область — 21,5%. Наиболее сдержанный рост зафиксировали Самарская область, Пермский край, Иркутская, Свердловская и Новосибирская области.

В бюро объясняют рост среднего размера кредита сразу несколькими факторами. Банки сохраняют осторожную кредитную политику и предъявляют высокие требования к качеству кредитной истории заемщиков. Одновременно спрос на автокредиты остается сдержанным из-за высоких процентных ставок и продолжающегося роста стоимости автомобилей. Именно поэтому, несмотря на увеличение среднего размера займа по сравнению с прошлым годом, последние десять месяцев показатель фактически стабилизировался около отметки 1,5 млн руб.

Июньские данные продолжают тенденцию, которая сформировалась с начала года. В мае средний автокредит в Ставропольском крае составлял 1,41 млн руб., а по итогам июня вырос до 1,45 млн руб. Одновременно в регионе увеличивался и объем выдачи автокредитов. По данным НБКИ, в мае жители края оформили автокредиты на 2,5 млрд руб., что на 11,3% превышало показатель годичной давности, хотя оставалось значительно ниже уровня 2024 года. Аналитики связывали такую динамику с эффектом низкой базы после резкого охлаждения рынка, вызванного ужесточением денежно-кредитной политики Банка России и ростом стоимости заемных средств.

Станислав Маслаков