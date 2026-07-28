Фейком про заминированные дороги к аэродрому пытаются запугать воронежцев

В воронежских пабликах и Telegram-каналах распространили фейк якобы в районе улицы 9 Января в областном центре неизвестные развесили листовки с предупреждением о том, что подходы к аэродрому заминированы. Областные власти подтвердили, что эта информация является «вбросом с целью дестабилизировать ситуацию и разогнать панику».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«В городских управах не зафиксировано никаких официальных обращений или подтверждений по поводу развешивания подобных листовок. Кроме того, сама привязка к месту не выдерживает критики: улица 9 Января не ведет к действующим аэродромам»,— обратили внимание в облправительстве.

Однако в других областях макрорегиона мины на дорогах являются реальной проблемой. В частности, 24 июля «Ъ-Черноземье» сообщал, что в связи с участившимися случаями дистанционного минирования дорог оперативный штаб Курской области рекомендовал автомобилистам воздержаться от проезда по участку трассы между городами Льговом и Рыльском, а также по примыкающим к этому отрезку дорогам к населенным пунктам в ночное время — с 23:00 до 6:00.

Также сегодня стало известно, что ночью дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили над Воронежем и шестью районами области 33 беспилотника. В одном из муниципалитетов при падении фрагментов БПЛА были повреждены частный дом и три хозяйственные постройки.

Денис Данилов