Умные камеры в Новороссийске за полгода зафиксировали более 6 тысяч нарушений

За шесть месяцев система видеонаблюдения в Новороссийске выявила более 6 тыс. нарушений, связанных с парковкой, перевозкой сыпучих грузов и обращением с отходами. Общая сумма начисленных штрафов составила более 14 млн руб, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Больше всего нарушений пришлось на несанкционированное размещение отходов — 2,5 тыс. случаев на 3,58 млн руб. Еще 2 964 нарушения связаны с неоплатой парковки — штрафы составили 8,21 млн руб.

Кроме того, камеры зафиксировали 393 случая перевозки сыпучих грузов без тента на 1,7 млн руб. и 262 факта блокирования доступа к контейнерным площадкам на 601 тыс. руб.

Информация с камер уличного наблюдения передается в дежурную часть роты ДПС, в управление транспорта и дорожного хозяйства. Заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков сообщал, что в отдельных случаях виновников аварий удается установить благодаря видеозаписям с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске планируют установить пять новых камер для фиксации нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы администрации города, камеры представляют собой автоматические комплексы, каждый из которых фиксирует определенный спектр нарушений.

Анна Гречко