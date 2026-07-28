На 15 лет осужден житель Кизнера, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней

Кизнерский райсуд Удмуртии вынес приговор 33-летнему местному жителю за изнасилование ребенка младше 14 лет (ст. 131 УК, ст. 132 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Подсудимый также признан виновным в угрозах убийством (ст. 119 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установил суд, осужденный совершил преступление 11 сентября 2025 года. Он пригласил женщину и ее дочь в свой дом для демонстрации жилья и дальнейшей аренды. Будучи в состоянии алкогольного опьянения он нанес побои матери ребенка и воспользовался беспомощным состоянием девочки. Также подсудимый угрожал девочке, что убьет ее мать, если потерпевшая откажется вступить в половую связь. Отмечается, что с ними подсудимый познакомился в день преступления у общей знакомой. Как пояснили в СУ СКР по Удмуртии, пострадавшей было восемь лет.

Фигурант вину не признал. Судебная инстанция добавила, что наличие у него малолетних детей стало смягчающим обстоятельством при определении наказания.

Подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также в пользу несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда в 1 млн руб.