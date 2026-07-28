Энергоснабжение после шторма восстановили в домах у 110 тысяч ростовчан

В Ростове-на-Дону энергоснабжение после шторма восстановили в домах у 110 тыс. жителей, еще в тысячу домах свет включили дополнительно. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Скрябин Фото: Александр Скрябин

По состоянию на 10:00 в работе филиала АО «Донэнерго» РГЭС находятся три высоковольтные линии и более 220 воздушных линий электропередачи. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Специалисты устранили 158 повреждений на линиях наружного освещения. В числе восстановленных участков — улица Пушкинская, проспект Королева и Буденовский проспект. В настоящее время масштабный ремонт продолжается на проспекте Шолохова.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», всего непогода «спровоцировала» более 300 обрывов на воздушных сетях. В ликвидации аварий задействованы шесть бригад и семь единиц спецтехники.

Мария Хоперская