Под Псковом возбудили дело после хищения более 340 килограммов дизеля с локомотива
В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту кражи дизельного топлива с локомотива. В хищении подозревают 46-летнего сотрудника транспортной компании, сообщили 28 июля в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.
В Псковской области работник транспортной компании попался на краже дизтоплива из локомотива
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
По данным полиции, мужчина во время проведения хозяйственных работ на железной дороге заранее подготовил пластиковые канистры и слил из локомотива 346 килограммов дизельного топлива. Часть наполненных емкостей он спрятал в откосе железнодорожного полотна, остальные перенес к своему автомобилю.
Задержать подозреваемого удалось в момент погрузки канистр в машину. Операцию провели сотрудники транспортной полиции.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о краже. На время расследования ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.