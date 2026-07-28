Под Псковом возбудили дело после хищения более 340 килограммов дизеля с локомотива

В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту кражи дизельного топлива с локомотива. В хищении подозревают 46-летнего сотрудника транспортной компании, сообщили 28 июля в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Псковской области работник транспортной компании попался на краже дизтоплива из локомотива

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ В Псковской области работник транспортной компании попался на краже дизтоплива из локомотива

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По данным полиции, мужчина во время проведения хозяйственных работ на железной дороге заранее подготовил пластиковые канистры и слил из локомотива 346 килограммов дизельного топлива. Часть наполненных емкостей он спрятал в откосе железнодорожного полотна, остальные перенес к своему автомобилю.

Задержать подозреваемого удалось в момент погрузки канистр в машину. Операцию провели сотрудники транспортной полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о краже. На время расследования ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Матвей Николаев