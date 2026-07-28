В Новороссийске 28 июля проведут учения со стрельбами

В акватории морского порта Новороссийск 28 июля пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы с практическими стрельбами. Маневры запланированы с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Военные отработают отражение нападения безэкипажных катеров и беспилотников. В ходе учений проведут стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

На время стрельб будет запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфинг и сапборды. Также нельзя будет проводить подводные работы и водолазные спуски, в том числе с берега.

Утром 28 июля в Краснодарском крае объявили беспилотную опасность на территории 11 муниципальных образований. Под действие режима попали Приморско-Ахтарский и Ленинградский муниципальные округа, а также Ейский, Щербиновский, Староминский, Каневской, Павловский, Крыловский, Кущевский, Тихорецкий и Брюховецкий районы.

Анна Гречко