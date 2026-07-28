За полгода в Удмуртии изъяли 17 тонн некачественной молочной продукции

Управление Роспотребнадзора по Удмуртии за полгода изъяло из оборота 24 партии молочной продукции весом 17,1 т. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Всего за полугодие лаборатории исследовали 1612 проб молочной продукции, из них 528 — в рамках контрольно-надзорных мероприятий. По микробиологическим показателям не прошли проверку шесть образцов (1,8%) — масло сливочное, творог, сметана и йогурт.

Из 140 проб, проверенных на физико-химические показатели, две не прошли тест на фальсификацию — в масле от «Лав Продукт» и «Масленкино» нашли растительные жиры.

По выявленным нарушениям выдано 26 предписаний, в том числе 10 — о приостановлении продаж. Составлено 13 протоколов об административных нарушениях и наложены штрафы на сумму 610 тыс. руб.

Карина Пырина