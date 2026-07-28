В Сочи дважды за день проведут учебные стрельбы в морском порту

В Сочи 28 июля в акватории морского порта состоятся плановые учебные стрельбы. Об этом сообщили городские власти, призвав жителей и гостей курорта сохранять спокойствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

По информации администрации, учения пройдут дважды в течение дня — в 12:40 и в 23:10. Перед началом дневных мероприятий, в 12:30, проведут речевое оповещение населения.

Власти подчеркнули, что мероприятия носят плановый характер и связаны с отработкой действий военных. Жителей и туристов попросили не беспокоиться в связи с проводимыми учениями.

Сообщение о проведении стрельб опубликовано на фоне сохраняющейся напряженной обстановки. По данным Министерства обороны России, в ночь на 28 июля дежурные средства противовоздушной обороны с 20:00 27 июля до 08:00 28 июля перехватили и уничтожили 356 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщили в военном ведомстве, беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Это уже вторая масштабная атака беспилотников за последние сутки. Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 27 июля силы ПВО уничтожили 276 украинских беспилотников самолетного типа над территориями 17 российских регионов, включая Краснодарский край, а также над акваторией Черного моря.

В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения на распространение информации, связанной с атаками беспилотников и работой сил противовоздушной обороны. В регионе запрещено проводить фото- и видеосъемку, а также публиковать материалы, содержащие сведения о работе ПВО, военных объектов, объектов критически важной и потенциально опасной инфраструктуры. За нарушение установленных требований предусмотрена административная и уголовная ответственность. Власти региона ранее неоднократно призывали жителей и гостей края соблюдать действующие ограничения и не публиковать информацию, которая может раскрыть работу подразделений, обеспечивающих безопасность территории.

Мария Удовик